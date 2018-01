Betoniera contro bar, paura a Gravellona

(ANSA) - GRAVELLONA TOCE (VCO), 25 GEN - Paura oggi in pieno centro a Gravellona Toce dove una betoniera è finita contro la vetrina di un bar di solito molto frequentato, ma in quel momento senza clienti. Nell'impatto il pesante mezzo si è adagiato sul fianco. Sul posto mezzi di soccorso e le forze dell'ordine che hanno soccorso l'autista rimasto incastrato nell'abitacolo. L'uomo ha riportato ferite non gravi.

Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'auto con a bordo una donna: anche lei non è ferita in modo grave.