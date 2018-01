BBBell punta sulla fibra ottica

(ANSA) - TORINO, 25 GEN - BBBell, che opera in Piemonte nel settore delle telecomunicazioni wireless, entra nel segmento della fibra ottica a Torino. L'azienda ha raggiunto un accordo con Open Fiber, che le consentirà di accedere all'infrastruttura di rete in fibra ottica Ftth già presente sul territorio e di offrire servizi di internet e telefonia fissa a clienti privati, aziende ed enti locali.

L'investimento è di 5 milioni di euro nel triennio 2018-2020, altri 15 milioni sono previsti per interventi strutturali e tecnologici. BBBell, che punta entro 2 anni a coprire tutte le province piemontesi, è già attiva in oltre 600 comuni, con 40 dipendenti e 30 agenti commerciali, 15 squadre di tecnici e 30 partner commerciali. Non ha call center ma offre assistenza diretta. "Oggi abbiamo 12.000 clienti, il 65% privati e il 35% aziende, puntiamo a oltre 15.000. Abbiamo chiuso il 2017 con un fatturato di circa 8,6 mln (7,3 nel 2016). Vogliamo diventare l'operatore regionale di riferimento", spiega il presidente Enrico Boccardo.