Appendino, tutti aiutino contro povertà

(ANSA) - TORINO, 25 GEN - "L'emergenza povertà è fatta di uomini e donne che hanno bisogno di aiuto, e per quanto ci riguarda una persona che dorme al freddo in via Bologna non è diversa da una che dorme in via Roma". La sindaca Chiara Appendino, ribadisce così - su Facebook - che la Città non chiederà "mai un allontanamento forzoso" dalle vie del centro di Torino.

L'intervento della prima cittadina a pochi giorni dalla morte di un clochard per assideramento.

"In questi anni sono cambiati geografia e volto della povertà - aggiunge -. Oggi sono 113mila le persone assistite dal Banco Alimentare a Torino, di queste moltissime fino a qualche anno fa non avrebbero mai immaginato di trovarsi in tale situazione".

Per questo motivo, "con l'aiuto di altre istituzioni e associazioni, tra cui Diocesi, Compagnia di San Paolo, Asl, Città della Salute e diverse altre, stiamo mettendo in campo tutti i mezzi possibili per affrontarla, pur consapevoli che gli interventi devono essere a tutti i livelli, a partire dal Governo".