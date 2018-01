Yesmoke, chieste condanne da 2 a 6 anni

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - Condanne dai due ai sei anni di reclusione: questa la richiesta del pm Marco Gianoglio per gli imputati nel processo YesSmoke, la società di Settimo Torinese produttrice di sigarette 'made in Italy'. Per Carlo e Giampaolo Messina, i due fratelli fondatori, il magistrato ha chiesto rispettivamente sei anni e cinque anni e quattro mesi di carcere.

Gli imputati sono sette e sono tutti accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al contrabbando. La ditta era sospettata dalla guardia di finanza di essere la protagonista di una frode delle norme fiscali e doganali.