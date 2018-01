Referendum dice sì a campane di notte

(ANSA) - MOMBELLO MONFERRATO (ALESSANDRIA), 24 GEN - Le campane della parrocchia dei Santi Pietro e Anna potranno continuare a suonare, anche di notte. Dallo spoglio del referendum 'Campane sì, campane no' - proposto dal Comune, responsabile della manutenzione dell'impianto, dopo che il problema era arrivato in consiglio - degli 84 sui 149 maggiorenni interpellati con una lettera, 72 hanno detto no all'interruzione dalle 23 alle 7. Questa sera verrà fatta la comunicazione ufficiale ai cittadini.

Il parroco don Kofi Evame 'Armand' Amuaku, già interpellato prima della consultazione, aveva sottolineato che si sarebbe adeguato a qualunque esito.

Il 'caso' era stato sollevato da Roberto Imarisio, del resort 'La Cantinetta'. Insieme ai titolari del vicino ristorante 'Dubini' aveva segnalato come alcuni clienti avessero fatto notare che bellezza, accoglienza e tranquillità del paese fossero 'disturbate' proprio da quel suono.