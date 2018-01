Paride Mensa guarito, ora con Pupi Avati

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - Paride Mensa, l'attore torinese ricoverato in ospedale dal 31 dicembre scorso sta meglio e a giorni potrà tornare a casa e al lavoro. Non è quindi a rischio la sua partecipazione alla fiction diretta da Pupi Avati, 'Floating Coffins', una serie di genere horror-gotico in otto puntate che andrà in onda su Sky Italia.

Lo comunica l'Archivio del Cinema Onlus del Piemonte.

Paride Mensa, ha iniziato la carriera nel 1972 nei teatri cabaret di tutta Italia, a fianco di Oreste Lionello, Lino Banfi e Walter Chiari e molti altri. Nel 1987 ha vinto il premio di Rai 2 'Torre d'oro' per la trasmissione 'Una grande occasione'.

Ha poi partecipato a diversi programmi televisivi tra cui 'Asiago tenda', è stato presidente del Centro Culturale Cinematografico di Torino e interpretato diversi film tra cui 'L'accertamento' di Lucio Lunerdi con Lino Capolicchio e Giulio Brogi, 'L'uomo della fortuna' (1999) di Silvia Saraceno, e 'Ti presento un amico' (2010) di Carlo Vanzina.