Influenza: Saitta, "sistema ha retto"

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - Di fronte al picco influenzale dell'inverno, in Piemonte "il sistema è stato in grado di dare risposte e di affrontare l'emergenza, grazie al grande impegno del personale sanitario". Lo ha sottolineato l'assessore alla Sanità, Antonio Saitta, oggi in IV Commissione.

"Sono stati messi in campo - ha spiegato Saitta - tutti i provvedimenti Sono comunque emerse criticità, in particolare nel campo dell'assistenza territoriale. La Giunta se ne occuperà nel nuovo Piano della cronicità".

"Uno dei temi da affrontare - ha detto - è quello dei medici di famiglia. Occorre trovare una modalità per cui siano presenti nei momenti di maggiore difficoltà. A breve partirà un tavolo tecnico con i sindacati, anche sulla necessità di rimuovere alcuni vincoli sulle assunzioni e sul rinnovo del contratto".

"Nelle prime due settimane di gennaio - ha ricordato l'assessore - i pronto soccorso piemontesi hanno avuto 64 mila accessi, con una concentrazione maggiore dell'anno passato nei giorni di maggiore afflusso.