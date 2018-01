Fs "Di Maio sbaglia, lo convinceremo"

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - Sulla Tav Torino-Lione, Di Maio "sbaglia e se M5s andrà al governo apriremo con loro una discussione per convincerli che andare avanti con quell'opera conviene assolutamente". Così l'a.d. Di Fs, Renato Mazzoncini, in un'intervista a 'Circo Massimo' su Radio Capital.

"Tra l'altro - ha aggiunto Mazzoncini - grazie alla project review del ministro Delrio abbiamo tagliato enormemente i costi, spenderemo 2 miliardi in meno. L'Italia ha avuto la fortuna e il privilegio, grazie alla battaglia fondamentale vinta 10 anni fa, di potere realizzare il corridoio est-ovest dell'Europa sotto le Alpi, nella pianura padana, alimentando l'economia di tutto il nord dell'Italia".

La Torino-Lione "si interconnetterà con le direttrici che scendono lungo la dorsale verso a Roma. - ha aggiunto Mazzoncini - Non possiamo nemmeno lontanamente immaginare che questo corridoio rimanga nella pianura padana e non si connetta con la Francia e con la Spagna, grazie a un'opera che, ricordiamo, è cofinanziata dall'Unione Europea".