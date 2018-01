EuroCup: Lietuvos Rytas-Torino 101-67

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - L'Auxilium Fiat Torino crolla a Vilnius nella quarta giornata delle Top 16 di EuroCup, cedendo 101-68 contro il Lietuvos Rytas, alla prima vittoria nel girone.

Una prestazione totalmente apatica e priva di mordente per i gialloblù, che hanno infilato la seconda sconfitta consecutiva della gestione Recalcati dopo l'esordio vincente al PalaRuffini di Torino proprio contro i lituani Fin dai primi minuti la Fiat, priva anche per questa partita del pivot Mbakwe, ha inseguito affannata, sbagliando tanto al tiro e patendo la fisicità dei lituani a rimbalzo. Il 54-30 di metà gara sembrava il punto più basso del match, ma nella ripresa dopo qualche timido segnale di ripresa, Vujacic e compagni sono crollati fino a -37, compromettendo il passaggio del turno. In doppia cifra, magra consolazione dopo una prestazione deludente, lo sloveno Vujacic (14) e gli statunitensi Washington (12) e Patterson (10).