Droga in Val Susa, condanne oltre 3 anni

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - Condanne sino a tre anni e 10 mesi di carcere sono state inflitte, oggi in Tribunale a Torino, a dieci imputati in un processo sulla vendita di droga in Val di Susa. Cinque persone hanno chiesto il rito abbreviato (e per loro il pm Patrizia Caputo ha chiesto pene sino a otto anni di reclusione), mentre due posizioni sono state stralciate.

Gli arresti risalgono allo scorso aprile, quando la Guardia di Finanza aveva smantellato un gruppo di spacciatori - italiani, romeni, albanesi e marocchini - che rifornivano la Val di Susa e la Val Sangone. Capo della banda era un ventinovenne di origine albanese che teneva i contatti con i referenti a Sauze d'Oulx, Oulx, Susa, Bussoleno, Sant'Antonino, Sant'Ambrogio, Giaveno e Sestriere. Suo fratello, 23 anni, approfittava del lavoro da 'pr' per vendere droga nel 'Tabata', nota discoteca della zona. Le indagini avevano preso il via nel marzo 2014: le Fiamme gialle avevano trovato il barista di un noto locale della Val di Susa con, in tasca, diverse dosi di cocaina.