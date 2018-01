Donna perseguita la ex fidanzata

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - Era arrivata a chiamarla oltre 500 volte al giorno e aveva anche scaricato un'applicazione per poterle telefonare così da non darle tregua. Una donna di 45 anni è finita alla sbarra per stalking ai danni dell'ex fidanzata, di oltre 20 anni più giovane. "Voleva la mia piena attenzione, il suo comportamento era diventato ossessivo", ha raccontato, in Tribunale. "Ci siamo messe insieme nel 2012, di nascosto dai miei genitori che non sanno della mia omosessualità". Quando, però, ha deciso di troncare la relazione, la sua vita è diventata un incubo. "Mi telefonava ogni minuto, mi scriveva messaggi ogni secondo, mi chiamava su telefono fisso", ha spiegato davanti al giudice. "Minacciava di parlare con mia mamma. Un giorno è stata sotto casa mia sino alle tre di notte, un altro si era appostata sotto al mio balcone e mi telefonava. Mi diceva: 'scendi con tua madre, così prima le dico chi sono poi ti gonfio davanti a lei'. Quando ha saputo che volevo denunciarla, ha anche minacciato di suicidarsi. Io avevo paura".