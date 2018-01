Lichtsteiner, noi bravi in difesa

(ANSA) - TORINO, 23 GEN - "Abbiamo difeso bene, sull'1-0 non serve più spingere come all'inizio. Forse abbiamo sofferto per il carico di questa settimana, era tanto ed era importantissimo ripartire". Stephan Lichtesteiner analizza così la vittoria di misura contro il Genoa che ha permesso alla sua Juventus di restare nella scia del Napoli. "Peccato non averla chiusa prima, ma abbiamo tenuto difensivamente", aggiunge nel dopopartita il giocatore, pronto a tornare in Champions. "Ho parlato con tutti, direi di sì", dice al riguardo lo svizzero che nella prima parte della stagione - come lo scorso anno - è stato escluso dalla lista Champions.