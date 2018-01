Danni ungulati, protestano agricoltori

(ANSA) - ALESSANDRIA, 23 GEN - 'Caprioli e cinghiali: funerale del Dolcetto di Ovada?': recita così uno dei cartelli con cui una rappresentanza di agricoltori di Confagricoltura e Cia ha accompagnato la protesta in via Galimberti, davanti alla sede del Settore Caccia della Provincia, in occasione della riunione prevista con le associazioni venatorie e i commissari Atc. All'ordine del giorno, il problema del contenimento della fauna selvatica.

"Fra due mesi i vigneti nelle aree più colpite dai caprioli germoglieranno e, se non ci saranno interventi - spiega Italo Danielli, viticoltore di Cremolino - saranno gli stessi animali a 'potare' le viti con esito disastroso. Questo è un problema che, a differenza della grandine, è assolutamente prevedibile".

"Chiediamo che le istituzioni e i cacciatori intervengano per riportare il territorio in equilibrio, con densità accettabili di selvatici. Siamo esasperati", è la richiesta di Luca Brondelli e Gian Piero Ameglio, rispettivamente presidente di Confagricoltura e Cia.