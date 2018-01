Università: Saa, ciclo di incontri su modelli management

(ANSA) - TORINO, 22 GEN - Al via un ciclo di incontri promossi da LabNet, think tank della Scuola di amministrazione aziendale dell'Università di Torino, rivolti alle imprese, alla pubblica amministrazione e alla scuola, con l'obiettivo di studiare e proporre modelli e metodologie per il management e per l'innovazione nelle organizzazioni. Tema del primo incontro è "Il diversity manager. La diversità nelle organizzazioni una opportunità per la crescita e l'innovazione". Intervengono Massimo Follis, presidente LabNet, Valentina Dolciotti, autrice del libro "Diversità e inclusione dieci dialoghi con Diversity manager", Consuelo Battistelli, manager Ibm e Doriana De Benedictis, Diversity Leader di Ibm. Il tema sarà affrontato a partire da un lavoro di ricerca realizzato su dieci casi di imprese. Nei prossimi incontri si affronteranno i meccanismi di diffusione delle idee, i nuovi stili di management e l'influenza dei big data, i nuovi strumenti di valorizzazione del competenze. (ANSA).