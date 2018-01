Torino, al via il Capodanno cinese

(ANSA) - TORINO, 22 GEN - "Una comunità cresce se tutte le sue parti crescono insieme e dovere di una amministrazione è costruire una comunità sicura, coesa e vivibile per tutti. Se ciascuno si assume un pezzo di questa responsabilità, come avete fatto voi, potremo dare un servizio migliore alla città". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, alla presentazione delle iniziative per il Capodanno cinese che hanno l'obiettivo di far conoscere cultura e tradizione cinese e di consolidare il rapporto fra la comunità e la città.

"Un ulteriore passo avanti di questo rapporto" osserva la sindaca ricordando il recente protocollo d'intesa di collaborazione siglato perché, dice l'assessore Marco Giusta "vogliamo passare da una città multiculturale a una interculturale". A salutare l'inizio dell'anno del Cane, domani, lo spettacolo Embrace China al Teatro Nuovo, poi una settimana di iniziative che si apre il 12 febbraio con la mostra al Mao sui segni zodiacali cinesi.