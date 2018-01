Startup SkinLabo, raccolti 600.000 euro

(ANSA) - TORINO, 22 GEN - La startup torinese SkinLabo, primo digital brand italiano della cosmetica, ha raccolto a oggi 600.000 euro, 200.000 dei quali provenienti dall'ultimo aumento di capitale varato nel dicembre 2017. Gli obiettivi per il 2018 sono ambiziosi: 10.000 clienti, 100.000 euro mensili di fatturato e 30.000 pezzi venduti in 12 mesi.

L'azienda è stata fondata a fine 2016 da un gruppo di imprenditori e venture capitalist provenienti dal mondo dell'e-commerce, dell'industria e della finanza. Il ceo e co founder è Angelo Muratore, marketing manager di Fca dal 2003 al 2009, imprenditore e business angel con all'attivo più di 10 investimenti in aziende e start up italiane ed internazionali. Co founder Carlo Tafuri, proprietario della piattaforma on line Brandsdistribution.com.

"Il mercato della cosmetica on line in Italia vale 300 milioni di euro - osserva Muratore - con un incremento del 62% dal 2013 al 2016 contro lo 0,5% dei canali tradizionali".