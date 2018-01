Pro Vercelli: Grassadonia nuovo tecnico

(ANSA) - VERCELLI, 22 GEN - Nuovo ribaltone sulla panchina della Pro Vercelli, ultima in serie B. A poco più di un mese dal suo ingaggio, i piemontesi hanno esonerato Gianluca Atzori. Al suo posto in panchina torna Gianluca Grassadonia, con cui la squadra aveva iniziato la stagione. Fatali le sconfitte con Ternana, Cittadella e Frosinone per Atzori, che alla guida dello storico club non ha conquistato neanche un punto.