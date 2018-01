Incontri su mostra di Gaudenzio Ferrari

(ANSA) - TORINO, 22 GEN - Per promuovere la grande mostra su Gaudenzio Ferrari che prenderà il via il 23 marzo in tre città del Piemonte, Varallo Sesia, Vercelli e Novara, la Regione ha organizzato 5 appuntamenti, tra cui 3 incontri, a Torino con il sostegno di Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT e Intesa SanPaolo. L'organizzazione è dell'Associazione Abbonamento Musei.

Il primo incontro si terrà il 15 febbraio alla Galleria Sabauda, nella Sala dedicata a Gaudenzio Ferrari nella sezione dei Maestri del Rinascimento in Piemonte. Il 26 febbraio, a Palazzo Madama, Simone Baiocco, conservatore dell'aulico edificio, presenta l'opera di Gaudenzio nel contesto piemontese.

Sempre in febbraio, il Centro per il Restauro di Venaria guiderà il pubblico a scoprire gli interventi su alcune opere del pittore piemontese. Infine il 3 marzo è in programma, nella sala dei Cartoni Gaudenziani in Pinacoteca Albertina, una visita guidata per ricordare la donazione da parte di Carlo Alberto all'Accademia.