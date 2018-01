Cuneo,giù rivestimento palazzo Provincia

(ANSA) - CUNEO, 22 GEN - Una lastra di rivestimento si è staccata dalla facciata del palazzo della Provincia di Cuneo. Il crollo in corso Dante, nella tarda serata di ieri. Nella zona non c'erano passanti né auto in sosta. I vigili del fuoco hanno chiuso al transito il tratto del corso sui cui si affaccia il palazzo, realizzato alla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso.

"Abbiamo un patrimonio di immobili istituzionali e di scuole che ha più di 60 anni e sta mostrando i limiti costruttivi di quel periodo - commenta il presidente della Provincia, Federico Borgna -. Dobbiamo fare tutti gli sforzi possibili per eseguire un check up generale su tutti i nostri edifici".