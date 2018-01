Al Teatro della Caduta Fake the news

(ANSA) - TORINO, 22 GEN - Uno sguardo divertente e amaro sulle piccole ignoranze e i grandi dubbi del nostro quotidiano, sulle cattive abitudini e i buoni sentimenti dei nostri giudizi E' Fake the news che Francesco Giorda, autore e attore comico torinese, porta sul palco del Teatro della Caduta, per quattro sere, da mercoledì a sabato. Giorda lo chiama "lo spettacolo che a teatro non esiste ancora".

Ogni sera verrà affrontato un tema diverso con ospiti diversi, sul modello del Panel Show, uno dei grandi successi televisivi della Bbc: un talk show differente con ospiti di rilievo che si confrontano su una tematica scottante e attuale, dalla politica all'ambiente, dai progetti sociali alla cultura mescolando attualità, improvvisazione, e teatro. A guidare il tutto lo stesso Giorda con Stefano Gorno e Emanuela Currao, impegnati a districarsi tra notizie, leggende metropolitane e fake news. Tra gli altri Annalisa Arione, Giuseppe Vetti, Roberto Garelli, Renato Minutolo- E le note del pianista Enrico Messina.