Torino, con Sassuolo undicesimo pareggio

(ANSA) - TORINO, 21 GEN - Sesto pareggio in trasferta, undicesimo della stagione per il Torino, ancora privo di Belotti e Ljajic: 1-1 a Reggio Emilia, in casa del Sassuolo. Granata avanti con Obi nel primo tempo, raggiunti nella ripresa da Berardi. A partita in corso Mazzarri ha cambiato l'assetto, passando dal 4-3-3 al 3-5-2, sostituendo Berenguer con Moretti.

Nel finale Boyè al posto di Niang, calato alla distanza ma mai pericoloso in fase offensiva.