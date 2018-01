Grasso, Embraco restituisca privilegi

(ANSA) - TORINO, 21 GEN - Cercheremo di smentire i sondaggi che danno in vantaggio il centrodestra". Così Pietro Grasso, presidente del Senato e leader LeU, oggi a Torino per l'apertura della campagna elettorale. "I sondaggi indicano delle tendenze e LeU è in costante aumento. Già questo mi rende felice e fiducioso".

Grasso, ha incontrato una delegazione di lavoratori dell'Embraco, l'azienda del gruppo Whirpool che ha annunciato la chiusura dell'attività in Italia e la chiusura dello stabilimento di Riva di Chieri, dove 500 lavoratori resteranno senza occupazione. "Vorremmo chiedere alla Embraco - ha detto il leader di Liberi e Uguali - di restituire tutti i vantaggi fiscali e i privilegi ottenuti. Sono stati dati in previsione di un'attività lavorativa che certo può essere interrotta per ragioni economiche, ma quando viene interrotta per il profitto è una cosa surreale".