Allegri,per scudetto calma e grande Juve

(ANSA) - TORINO, 21 GEN - "La Juventus sa che per vincere lo scudetto dovrà fare grandissime cose: il Napoli ha girato a 51 punti, ma mancano ancora 18 partite, ci vuole calma". Questa la previsione di Allegri sulla corsa scudetto, con il Napoli primo con un punto di vantaggio sulla Juventus al termine del girone d'andata: "Noi abbiamo 2 punti in più dello scorso anno, stiamo facendo un cammino importante ma il Napoli sta facendo da lepre - ha aggiunto l'allenatore bianconero -, ma ci vuole calma, ad aprile arrivano gli scontri diretti. Il Napoli ha le qualità e le caratteristiche per vincere lo scudetto, ma è normale che la Juve, anche se è reduce da sei scudetti consecutivi, deve fare di tutto per vincere il settimo".