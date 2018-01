Primarie Pd per candidato sindaco Ivrea

(ANSA) - TORINO, 20 GEN - Domani il Partito Democratico di Ivrea sceglie, con le primarie, il candidato a sindaco che, a giugno, tenterà di succedere al primo cittadino uscente (sempre del Pd) Carlo Della Pepa. La sfida è a due: da un lato Maurizio Perinetti, 63 anni, consigliere comunale uscente e presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio Canavesano Ambiente; dall'altro Elisabetta Ballurio, 44 anni, presidente del consiglio comunale di Ivrea.

Si vota solo domenica dalle 8 alle 20 nei cinque seggi allestiti in città. Possono partecipare alle primarie tutti i cittadini di Ivrea a partire dai 16 anni di età (iscritti e non iscritti al Pd) e i residenti stranieri. I non tesserati al partito dovranno versare 1 euro.