In gastronomia mangia ovuli di droga

(ANSA) - TORINO, 20 GEN - Un senegalese di 42 anni è stato arrestato, la scorsa notte a Torino, dai carabinieri della stazione San Salvario. L'uomo è stato notato dai militari in via Belfiore 1/bis in una gastronomia. Nelle tasche aveva più di duecento euro in contanti e mezzo grammo di eroina. Per sfuggire ai controlli, il pusher aveva ingoiato decine di ovuli di droga.

Accompagnato alle Molinette, è stato sottoposto a una radiografia addominale.