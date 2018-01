Barzagli, rinnovo? Siamo a buon punto

(ANSA) - TORINO, 20 GEN - "Penso che da parte mia e della Juventus ci sia la voglia di continuare: siamo a buon punto anche se nulla è ancora scritto". Andrea Barzagli preannuncia l'imminente rinnovo con la società bianconera, il cui rapporto è iniziato nel 2011: "Abbiamo parlato un po' di giorni fa - ha spiegato il difensore ai microfoni di Sky Sport -, quindi spero comunque sia di rinnovare. Sono arrivato alla Juventus in un periodo non felice, ma qualche mese dopo c'è stata l'inaugurazione dello stadio e in quel momento tutti hanno capito quale sia la dimensione della Juventus".