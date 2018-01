Torna neve in Piemonte, vento in quota

(ANSA) - TORINO, 19 GEN - Torna il maltempo sul Piemonte, con forte vento e nevicate sulle Alpi nordoccidentali. Cielo in prevalenza poco nuvoloso sul resto della regione, secondo le previsioni dell'Arpa, con condizioni di foehn nelle ore notturne.

Le nevicate, deboli o moderate, saranno a partire dai 700-800 metri. Previsto anche un brusco calo delle temperature, con venti forti in quota, anche nella giornata di domenica e nubi in estensione sulla pianura. Rischio valanghe marcato (livello 3 su una scala di 5).