Servizi contabili illeciti, due arresti

(ANSA) - TORINO, 19 GEN - L'ufficio contabile era in realtà uno studio di 'consulenza a delinquere'. Due torinesi, padre e figlio di 67 e 29 anni, sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza, che li accusa di avere effettuato tra il 2015 e il 2017 operazioni di indebita compensazione d'imposta per oltre 25 milioni di euro. Eseguite numerose perquisizioni anche nei confronti di altri undici indagati, uno dei quali è stato anche oggetto della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Circa 150 i clienti coinvolti. Oltre a garantire lo 'sconto' dei debiti tributari, lo studio offriva una gamma diversificata di servizi illeciti. Tra queste la predisposizione di fatture per operazioni inesistenti su richiesta, la produzione di false buste paga per agevolare l'accesso a prestiti di denaro o la falsa attestazione di assunzione di cittadini extracomunitari.

Il gip di Torino ha disposto per 8 di essi il sequestro di denaro, immobili, beni mobili e rapporti finanziari per 25 milioni.