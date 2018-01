Mondo diplomatico riunito oggi a Torino

(ANSA) - TORINO, 19 GEN - Palazzo Madama ospita questa sera nel Gran Salone dei Ricevimenti il tradizionale Cocktail del Corpo Consolare di Torino. L'evento vede quest'anno anche la partecipazione di numerosi Consoli Generali ed Onorari di nazioni che non hanno un proprio ufficio in Piemonte, pur con circoscrizione sul territorio regionale.

"L'obiettivo - sottolinea una nota della Fondazione Torino Musei - è agevolare i canali di comunicazione e di relazione diretta negli ambiti in cui operano i Consolati, tra tutela dei cittadini, promozione delle relazioni economiche e commerciali e cooperazione culturale. La scelta di Palazzo Madama come sede testimonia il contributo che la cultura può offrire sul piano delle relazioni internazionali".

Insieme al Corpo Consolare di Torino, saranno presenti una ventina di Consoli Generali di carriera ed onorari provenienti da Genova e Milano oltre all'Ambasciatore Riccardo Guariglia, Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica presso il Ministero degli Esteri.