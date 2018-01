Carlo Cracco sposo, 500 Abarth regalo testimone nozze Lapo

(ANSA) - TORINO, 19 GEN - Regalo di nozze speciale per Carlo Cracco e Rosa Fanti, sposi questa sera a Milano, da parte di Lapo Elkann. Il testimone del famoso chef, che è anche suo partner nel ristorante Garage Italia Milano di Piazzale Accursio, ha omaggiato la coppia con una 500 Abarth Blu Gradient personalizzata dal centro stile di Lapo.

"Carlo e Rosa, siete degli amici e partner unici - è la speciale dedica di Lapo per i novelli sposi -. Io e tutto il team di Garage Italia vi auguriamo dal profondo del cuore tutta la gioia e la felicità di questo mondo!".

La livrea della 500, che sfuma dal blu all'azzurro, è il risultato di un'attenta verniciatura effettuata dagli artigiani di Garage Italia. All'interno l'abitacolo è stato rivestito in Denim e tessuto gessato.