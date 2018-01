Al via piano Gtt, saranno acquistati bus

(ANSA) - TORINO, 19 GEN - Entra nel vivo l'attuazione del piano industriale per il salvataggio di Gtt. Questa mattina il consiglio di amministrazione dell'azienda del trasporto pubblico locale torinese ha autorizzato l'acquisto di 178 nuovi bus Euro 6, a gasolio e a metano. Una "operazione epocale per il rilancio e la crescita di efficienza e qualità del servizio per i cittadini", commenta il presidente e ad del gruppo, Walter Ceresa.

Nelle prossime settimane verrà pubblicato il bando per i primi 114 mezzi, con opzione per gli altri 64 da esercitare entro marzo 2019. Via libera dal cda anche ad una diversa gestione della manutenzione dei mezzi, che per i nuovi veicoli prevede un regime di full service. L'investimento per l'acquisto dei bus è di 51,5 milioni di euro, che salgono a 80 con la manutenzione. Nei prossimi mesi verrà messo a gara anche l'acquisto di 40 nuovi tram.