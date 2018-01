Parigi, macchina Salone Libro è partita

(ANSA) - TORINO, 18 GEN - La macchina organizzativa della 31/a edizione del Salone del Libro di Torino è regolarmente partita, sotto la direzione di Nicola Lagioia, e per il momento non ci sono variazioni degli spazi usati all'interno del Lingotto, che dovrebbero essere gli stessi dell'ultima edizione.

Lo afferma l'assessora alla Cultura della Regione Piemonte, Antonella Parigi, sentita oggi in Commissione Cultura, in Regione.

Sulla new co per l'organizzazione dei futuri Saloni, attualmente al vaglio di un approfondimento giuridico, il presidente della Commissione ha chiesto all'assessore Parigi di procedere quanto prima in modo da definire i soci e tutelare al meglio il personale ora distaccato al Circolo dei Lettori. In conclusione è stata chiesta e ottenuta, da parte dai consiglieri regionali, l'audizione del Circolo dei Lettori, "al fine di capire ruolo e funzionamento del nuovo gestore del Salone del Libro".