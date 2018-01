Marocchino ucciso, preso latitante

(ANSA) - TORINO, 18 GEN - Nuovo arresto nell'ambito delle indagini sulla morte di Said Waddoud, il marocchino 24enne pestato a morte a Torino nel gennaio di tre anni fa perché aveva infastidito delle prostitute nel popolare quartiere Lucento. Un albanese di 30 anni, Zego Bojken, ricercato dal delitto, è stato arrestato a Rotterdam, in Olanda, dalla polizia olandese al termine delle indagini condotte dalla Squadra mobile del capoluogo piemontese.

Bojken è stato localizzato grazie alla collaborazione con le law enforcement olandesi da parte della SOI - Sala Operativa Internazionale e della Divisione S.I.Re.N.E. della Criminalpol, che ha permesso in tempo reale lo scambio di informazioni. Nei suoi confronti pendeva un mandato di arresto europeo, emesso da un gip di Torino per i reati di omicidio volontario e rapina aggravata.

Il delitto la notte del 12 gennaio 2015. L'albanese arrestato in Olanda è accusato di far parte del branco, in tutto sette persone; due erano state arrestate subito dopo il delitto.