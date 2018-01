Findomestic, consumi Piemonte più alti

(ANSA) - TORINO, 18 GEN - La spesa per l'acquisto di beni durevoli in Piemonte è aumentata nel 2017 di più che nelle altre regioni italiane, attestandosi a 5,47 miliardi di euro: l'incremento sul 2016 è del 4,1%, oltre il doppio di quello medio nazionale (+2%). Lo dice la ventiquattresima edizione dell'Osservatorio di Findomestic Banca sui consumi di beni durevoli, presentata a Torino. Il credito al consumo cresce del 20%, spinto da auto, spese per ristrutturare la casa, ma anche per organizzare un evento come un matrimonio o per spese mediche, in particolare cure dentistiche. La spesa per le auto nuove, pari a 1,68 miliardi, è in aumento del 5,3%, valore più elevato fra tutte le regioni (+0,1% la media nazionale), quella per le auto usate del 5,7% (1,7 miliardi). Trend positivo per i mobili (+2,5%), anche in questo caso oltre la media nazionale (+1,8%) e ottime performance degli elettrodomestici (+3,7%), mentre continua a calare, come in tutta Italia, la spesa per i prodotti informatici (-3,9%) e per le tv (-5,1%).