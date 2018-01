Disagi in pronto soccorsi Torino

(ANSA) - TORINO, 19 GEN - Sta tornando alla normalità la situazione nei pronto soccorso di tre grandi ospedali torinesi, Martini, Maria Vittoria e San Giovanni Bosco, dopo i disagi della scorsa notte. A causarli un guasto al sistema informatico che regola i passaggi, dagli accessi ai codici. I motivi per cui il software è andato in tilt sono ancora da stabilire.

Ha provocato rallentamenti nelle registrazioni amministrative degli utenti in pronto soccorso, ma nessuna interruzione delle attività sanitarie, il blocco al sistema informatico Dea degli ospedali Martini, San Giovanni Bosco e Maria Vittoria. Il guasto al sistema, tornato in funzione alle 8.30, è legato alle attività tecniche-informatiche che si stanno svolgendo in questo periodo per omogeneizzare e unificare le procedure informatiche delle pregresse aziende sanitarie. Lo rende noto l'Asl Città di Torino, scusandosi per il disagio che si è verificato. "Le operazioni di unificazione informatica, ancora in corso, che potrebbero provocare ancora ulteriori disagi, si rendono necessarie - precisa ancora l'Asl - proprio per migliorare il servizio su tutto il territorio".