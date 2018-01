Babel Agency,ufficio stampa Salone Libro

(ANSA) - TORINO, 18 GEN - Il 31/o Salone del Libro di Torino, che si terrà dal 10 al 14 maggio 2018, ha scelto Babel Agency come ufficio stampa.

L'agenzia, con questo nuovo incarico, rafforza il legame con Torino, già solido grazie alla collaborazione con diverse realtà culturali come Scuola Holden, TorinoFilmLab e Archivissima.

Fondata da Maddalena Cazzaniga e Francesca Tablino, Babel Agency opera da parecchi anni nel settore culturale ed editoriale in tutta Italia e ha uno staff interamente under 40.

Tra i suoi clienti figurano numerosi festival in diverse regioni d'Italia, come Collisioni, Caffeina, La Grande Invasione, Mirabilia, Marina Café Noir, Rovigoracconta, Emporio Letterario di Pienza, Festival delle Letterature Migranti di Palermo.

Il gruppo collabora inoltre con diverse case editrici italiane e si è curata di numerosi autori tra cui Roberto Saviano, Daria Bignardi, Chiara Gamberale, Antonella Lattanzi, Francesca Marciano, Ilaria Bernardini.