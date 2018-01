Milani giornalista al posto di Gabo

(ANSA) - TORINO, 17 GEN - Scambio di ruoli tra la presidente del Museo del Cinema, Laura Milani, e il giornalista Gabriele Ferraris. Quello che una settimana fa, in occasione della presentazione del festival del cinema erotico Fish&Chips, è diventato oggi realtà. Gabo, affilata penna del noto blog su Torino, si è seduto per alcune ore sulla tolda di comando del museo, lasciata libera dalla Milani che si è invece presentata con penna e taccuino ad un conferenza stampa.

"Scambiarsi i ruoli aiuta a capire le gioie e i dolori di un'altra professione, non solo nella cultura", sottolinea con un sorriso divertito la Milani. L'esperimento sembra riuscito e anche Gabo sembra averci preso gusto, tra un incontro con gli organizzatori di Piemonte Movie e una corsa allo Iaad, di cui Milani è pure presidente.