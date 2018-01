Falsi addetti controlli Pm10 in Canavese

(ANSA) - TORINO, 17 GEN - Nel Canavese finti addetti dell'Asl To4 tentano di truffare gli abitanti sostenendo di essere incaricati di controlli sulla diffusione delle 'polveri sottili', le Pm10. Lo comunica la stessa azienda sanitaria spiegando di avere ricevuto numerose segnalazioni riguardanti persone che, "spacciandosi per operatori dell'azienda che devono effettuare controlli per le polveri sottili, tentano di farsi aprire la porta di casa per poi rubare".

L'Asl To4 chiarisce che "non si tratta di operatori dell'Asl e invita i cittadini a prestare la massima attenzione". Nessun addetto dell'Asl, infatti, effettua controlli a domicilio.