Creme illegali in valigia, denunciato

(ANSA) - TORINO, 17 GEN - Creme per la pelle contenenti idrochinone e clobetasolo proprionato, sostanze potenzialmente cancerogene utilizzate nel trattamento di sbiancamento della pelle, sono state sequestrate all'aeroporto di Caselle Torinese.

La guardia di finanza le ha rinvenute tra gli effetti personali di un quarantenne nigeriani in arrivo dalla Nigeria via Istanbul. L'uomo, U.W. le sue iniziali, è stato denunciato: rischia l'arresto fino ad un anno e una multa di oltre 100 mila euro.

Ingente il valore delle creme sequestrate, diverse migliaia di euro, probabilmente destinate al commercio illegale di cosmetici per lo sbiancamento della pelle. L'uomo non ha infatti spiegato ai finanzieri la provenienza dei barattoli - una settantina - né tantomeno la loro destinazione.