Carlo Mollino fotografo, mostra a Torino

(ANSA) - TORINO, 17 GEN - Omaggio a Carlo Mollino, uno degli architetti torinesi più importanti e visionari della storia recente, con la prima mostra dedicata al suo immenso patrimonio fotografico a Camera-Centro per la Fotografia. Patrimonio in buona parte custodito nell'archivio del Politecnico di Torino che con questo progetto inizia una collaborazione con Camera.

La mostra, in programma dal 18 gennaio al 13 maggio, raccoglie oltre 500 fotografie (il Politecnico ne possiede circa 15.000) scattate tra il 1934 e 1973, di cui molte inedite, divise in 4 sezioni che ben raccontano l'indole e l'eclettismo del sempre sorprendente Mollino: 'Mille case' con immagine relative al tema dell'abitare; 'Fantasie di un quotidiano possibile' con immagini di ispirazione surrealista, e molti specchi, un soggetto da lui molto amato; 'Mistica dell'acrobazia' dedicata a immortalare il movimento, il volo, lo sci, il corpo sportivo; 'L'amante del duca' con 180 foto di corpi, soprattutto femminili, molti fatti con la sua mitica Polaroid.