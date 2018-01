Auto: Fca +5,2% in Europa nel 2017

(ANSA) - TORINO, 17 GEN - Il gruppo Fca ha venduto 1.044.714 auto nel 2017 nell'Europa dei 28 più Efta, con un incremento del 5,2% rispetto al 2016. La quota è salita dal 6,6 al 6,7%.

A dicembre le immatricolazioni del gruppo sono state 62.219, il 16,1% in meno dello stesso mese del 2016 e la quota è scesa dal 6,2 al 5,5%.

E' il brand Alfa Romeo a trainare le vendite: le immatricolazioni del Biscione sono state 85.700, il 29,5% in più del 2016. E' la maggiore crescita tra tutti i costruttori.

Crescono anche Fiat (+4,5%) e Jeep (+3,5%) che registra il miglior anno di sempre battendo record ottenuto nel 2016. Le Fiat 500 e Panda dominano il segmento A (con il 29,1% di quota nell'anno), mentre 500L, 500X e Renegade sono stabilmente tra le più vendute dei loro segmenti. In crescita costante le registrazioni della Fiat Tipo, delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio e dalla nuova Jeep Compass. La Lancia Ypsilon continua a essere apprezzata in Italia: nel 2017 è la vettura più venduta del segmento B.