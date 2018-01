Università Torino, progetto Auschwitz

(ANSA) - TORINO, 16 GEN - Oltre 1.400 giovani da tutta Italia, tra cui 600 piemontesi, partecipano alla seconda edizione del progetto 'Promemoria_Auschwitz'. Il via a novembre, col seminario 'Costruire la memoria', ma il programma prevede anche incontri di educazione alla cittadinanza attraverso un'analisi storica e sulle memorie europee. Si concluderà a febbraio con un viaggio a Cracovia e con la visita agli ex lager di Auschwitz e Birkenau.

Presentato negli uffici del Rettorato, il progetto coinvolge studenti delle superiori e dell'università ed è organizzato dall'Istituto piemontese per la storia della resistenza (Istoreto) e dall'associazione Deina, insieme all'Università degli studi di Torino.

"L'investimento dell'Università di Torino - spiega il rettore Gianmaria Ajani - è di 13mila euro, tremila in più dell'anno scorso. È importante sottolineare che non è un progetto di area, settorializzato, pensato a chi studia materie umanistiche. È un progetto di formazione civile che coinvolge tutti gli studenti dell'Ateneo".