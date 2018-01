Trenitalia, 9 regionali su 10 puntuali

(ANSA) - TORINO, 16 GEN - Nove treni regionali su dieci arrivano puntuali in Piemonte. Soltanto lo 0,3% delle corse programmate è stato cancellato per cause imputabili a Trenitalia e migliorano gli indici di gradimento del servizio con l'89,8% dei clienti che si dichiara soddisfatto del viaggio nel suo complesso (la crescita è di 6,6 punti percentuali negli ultimi due anni). Sono i dati di Trenitalia sulle corse ferroviarie regionali gestite nel 2017, più di 250 mila con oltre 44 milioni di viaggiatori a bordo.

La puntualità reale dei treni regionali piemontesi arrivati entro i 5 minuti dall'orario previsto è dell'89,3%: più 4,8% rispetto al 2014.

Rispetto a novembre 2016 i trend di maggiore crescita si registrano nella pulizia a bordo (+5,8%), nella pulizia del treno (+5,6%) e security (+5,3%).