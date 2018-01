Svaligiavano case collina Torino, presi

(ANSA) - TORINO, 16 GEN - Due uomini, specializzati in furti d'appartamento, sono stati arrestati dagli agenti della Squadra mobile della Questura di Torino. A Dario Todorovic, bosniaco 35enne, già sottoposto al divieto di dimora nel Comune di Torino, e Nicola Martelli, 42enne di Moncalieri, sono contestati una rapina e tre furti aggravati messi a segno in abitazioni della collina di Torino. I malviventi si intrufolavano nelle case mentre i proprietari dormivano e arraffavano gioielli, carte di credito, argenteria e chiavi delle macchine, con cui poi scappavano.

Subito dopo i furti, i malviventi erano soliti fermarsi al bancomat per prelevare denaro con le carte di credito delle vittime. Gli investigatori li hanno identificati grazie all'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza delle abitazioni e degli sportelli bancari.