Premio Cavour a Samantha Cristoforetti

(ANSA) - TORINO, 16 GEN - "Sono onorata di questo riconoscimento intitolato a uno statista con una visione politica, ma anche tecnica e scientifica. Questo dimostra che non sono incompatibili la cultura scientifica e tecnologica con quella umanistica e politica". E' l'omaggio di Samantha Cristoforetti a Camillo Benso Conte di Cavour, a cui è intitolato il premio consegnatole oggi a Santena. "Lo statista aveva capito come superare i particolarismi; oggi questo sforzo deve esser fatto ancora più grande", ha aggiunto ricevendo il premio che ogni anno la Fondazione Cavour assegna a chi migliora il prestigio dell'Italia.

"Sono state spese tante lodi nei miei confronti, ma ci vuole anche fortuna - ha aggiunto astroSamantha -. Credo di non fare niente di più di quello che fanno tante persone e mi piace rendere onore agli insegnanti che fanno bene il loro lavoro.

Avete più responsabilità nelle vostre mani voi ogni giorno - ha detto agli insegnanti - di quelle che posso avere io. Siete voi ad avere in mano il futuro del nostro Paese".