Mirafiori Galerie, foto Scuderia Ferrari

(ANSA) - TORINO, 16 GEN - Michael Schumacher, Gerhard Berger, Jean Alesi, Alain Prost, Kimi Raikkonen, Felipe Massa, Rubens Barrichello: sono i protagonisti della mostra Red Passion con cui Gianfranco Avallone, fotografo sportivo professionista e appassionato di motori, torna alla Mirafiori Galerie per la terza rassegna personale. L'esposizione da giovedì a domenica 18 febbraio, ingresso libero, raccoglie gli scatti selezionati con il fratello Marco: un'antologia, in diversi formati, delle immagini in cui Avallone ha immortalato il team della Scuderia Ferrari durante i Gran Premi di Monaco, Imola e Monza, dal 2000 a oggi. Oltre 40 gli scatti esposti, Schumacher nel 2004 con la sorella di Ayrton Senna, Viviane, e Bernie Ecclestone all'inaugurazione della Tribuna Senna del circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola per il decimo anniversario della morte del pilota, Jean Alesi con Michael Douglas sui box al Grand Prix di Monaco, Felipe Massa che lascia il circuito in barca.