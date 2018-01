Marchionne,non vedo Renzi che appoggiavo

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Matteo ''Renzi mi è sempre piaciuto come persona. Quello che è successo a Renzi non lo capisco. Quel Renzi che appoggiavo non l'ho visto da un po' di tempo''. Lo afferma l'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne aggiungendo che per la piena occupazione in Italia "dobbiamo completare lo sviluppo di Alfa Romeo e Maserati. E' un atto dovuto; fa parte del piano" che Fca presenterà a giugno. La piena occupazione in Italia è un obiettivo che "non so" se sarà "raggiunto entro l'anno" ma ''l'impegno come lo abbiamo preso qui'' negli Stati Uniti ''lo prendiamo anche in Italia. Stiamo aumentando l'organico a 60.000 negli Stati Uniti e adesso ne aggiungiamo 2.500. Se lo gestiamo bene lo stesso futuro arriverà anche in Italia. Dateci il tempo per farlo''. ''Se qualcuno fa la super car elettrica, la fa Ferrari, sarà la prima a farlo: la faremo, e' un dovuto''. Il Suv Ferrari arriverà entro il 2020.