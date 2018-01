L'illusion comique, debutto al Gobetti

(ANSA) - TORINO, 16 GEN - Debutto in prima nazionale, al Teatro Gobetti, per la nuova produzione del Teatro Stabile di Torino 'L'illusion comique', commedia barocca in cinque atti di Pierre Corneille, diretta da Fabrizio Falco che è anche uno degli interpreti. È la storia di un padre (Pridamante) alla ricerca del figlio (Clindoro), dei suoi rimorsi per essere stato duro con lui e dei tentativi per sapere se è ancora vivo. E racconta anche le peripezie del giovane e la sua fuga con la ragazza che ama (Isabella).

Rappresentata al Théàtre du Marais di Parigi tra novembre 1635 e la Pasqua 1636, ha una trama che gioca tra magia e spettacolo e, tra i temi principali, l'illusione, motore di stupore ma anche di equivoci e fraintendimenti. Con Falco recitano Titino Carrara, Leonardo De Colle, Loris Fabiani, Mariangela Granelli, Elisabetta Misasi, Massimo Odierna, Matthieu Pastore, Maurizio Spicuzza. Le scene e i costumi sono di Eleonora Rossi, le luci di Pasquale Mari, le musiche di Angelo Vitaliano. Al Gobetti fino al 4 febbraio.