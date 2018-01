Torna neve su Alpi, da 1.000 metri in su

(ANSA) - TORINO, 15 GEN - Dopo le abbondantissime nevicate di una settimana fa, altre sia pure molto più lievi, sono previste dalla serata di oggi fino a mercoledì sulle Alpi piemontesi, in particolare sui settori occidentali e settentrionale, mentre sulle zone appenniniche e sulla parte orientale della regione sono attesi piovaschi. La quota delle neve a partire dagli 800 metri oggi, da 1.000 in su nei giorni successivi. Le nuvole si allontaneranno soltanto giovedì, prevede Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale".

Il resoconto finale sull'autunno meteorologico in Piemonte, pubblicato oggi dalla stessa Arpa, evidenzia il deficit di piogge pari al 64% che hanno fatto del 2017 la seconda stagione più secca degli ultimi 60 anni. La media delle temperature è stata più alta di 1.1 gradi; ben 21 i giorni con il vento foehn, solo 34 (contro una media stagionale di 47) i giorni di nebbia, la metà del normale (4 anziché 8) quelli caratterizzati da nebbia fitta.