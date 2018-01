Presidio Embraco per incontro all'Amma

(ANSA) - TORINO, 15 GEN - I lavoratori dell'Embraco (gruppo Whirlpool) manifestano davanti all'Amma dove è convocato l'incontro tra azienda e sindacati, previsto dalla procedura di mobilità.

L'Embraco ha annunciato 497 licenziamenti allo stabilimento di Riva di Chieri (Torino) dove su producono compressori per frigoriferi e lavorano in tutto 537 dipendenti.

Il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, ha chiesto all'azienda di ritirare i licenziamenti e di usare gli ammortizzatori sociali che il governo è disposto a mettere in campo. L'8 febbraio è già fissato un nuovo incontro al ministero.